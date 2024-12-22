Google arama sonuçlarına yapay zeka modu geliyor

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Google, arama deneyimini geliştirmek için arama motoruna "Yapay Zeka Modu" adlı yeni bir özellik ekliyor.

Bu özellik, Google'ın Gemini adlı yapay zeka sohbet robotuna benzer bir arayüz sunacak ve kullanıcıların arama sorgularını daha interaktif bir şekilde yönetmelerini sağlayacak.

YAPAY ZEKA MODU NASIL ÇALIŞACAK

Yapay zeka modu, arama sonuçları sayfasının en üstünde bir sekme olarak yer alacak. Bu sekmeye tıklandığında, kullanıcılar Gemini benzeri bir arayüzle karşılaşacak ve yapay zeka ile sohbet ederek arama yapabilecekler.

Yapay zeka modunda yapılan aramalarda, Google ilgili web sayfalarına bağlantılarla birlikte, kullanıcılara "Bir soru sor..." şeklinde bir arama çubuğu gösterecek. Bu sayede kullanıcılar, yapay zeka ile etkileşimli bir şekilde arama yapabilecekler.

SESLİ ARAMA DESTEĞİ

Yapay zeka modu, sesli arama özelliğini de destekleyecek. Kullanıcılar, sesli komutlar vererek yapay zeka ile etkileşim kurabilecek ve arama sonuçlarını daha hızlı bir şekilde alabilecekler.

OpenAI'ın ChatGPT'de tüm kullanıcılar için arama özelliğini sunması, Google'ı harekete geçirmiş olabilir. Google, yapay zeka destekli arama özetleri sunmaya başlamış ve bu özelliği birçok ülkede kullanıma sunmuştu.

YAYIN TARİHİ

Google, yapay zeka modunun yayın tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak, sızıntılar ve raporlar, özelliğin yakında kullanıma sunulacağına işaret ediyor.