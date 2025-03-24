Google, birçok kullanıcının seyahat verilerini yanlışlıkla sildi

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Google, bu ayın başlarında iOS ve Android kullanıcılarına, Google Haritalar Zaman Çizelgesi ayarlarını güncellemelerini ve verilerin depolama alanını Google sunucularından kendi cihazlarına taşımalarını tavsiye etmişti.

Bu işlemi yapmayan kullanıcıların verilerinin silinebileceği uyarısında bulunan Google, şimdi de bazı kullanıcıların verilerinin "teknik bir sorun" nedeniyle silindiğini açıkladı. Ancak, bu sorunun verilerin cihaza taşınması talebiyle ilgili olmadığı belirtildi.

ZAMAN ÇİZELGESİ NEDİR

Google Haritalar Zaman Çizelgesi, kullanıcıların geçmiş konumlarını, seyahatlerini ve ziyaret ettikleri yerleri gösteren bir özellik.

Bu verilerin tutulması için telefonun "Konum Geçmişi" özelliğinin açık olması gerekiyor. Ancak, yaşanan teknik sorun nedeniyle, bazı kullanıcıların yıllarca biriktirdiği bu değerli veriler silindi.

GOOGLE'DAN VERİ KURTARMA ÇABASI

Google, gönderdiği bir e-postada, sunucularında şifrelenmiş yedekleri bulunan kullanıcıların verilerini geri yükleyebileceklerini belirtti.

Kullanıcıların, Google Haritalar'ın en son sürümünü yükleyip, Zaman Çizelgesi'ne giderek ekranın üst kısmındaki bulut simgesine dokunmaları ve bir yedek seçmeleri gerekiyor. Ancak, yedekleri etkinleştirmemiş olan kullanıcıların verilerini geri alması mümkün değil.

KULLANICILAR TEPKİLİ: 15 YILLIK VERİLER UÇTU

Reddit ve diğer sosyal medya platformlarında, kullanıcılar bu duruma büyük tepki gösterdi. Yedekleme ile sadece son birkaç haftalık verileri geri alabildiklerini söyleyen kullanıcılar, yıllarca biriktirdikleri seyahat verilerinin kaybolmasının yıkıcı olduğunu belirtti.

Bir kullanıcı, 15 yıllık Zaman Çizelgesi verilerinin gittiğini ve Google'a olan güveninin sarsıldığını ifade etti.

ZAMAN ÇİZELGESİ VERİ YEDEĞİ NASIL AKTİF EDİLİR

Yedekleme özelliğini aktif hale getirmek için, Google Haritalar'ı açıp profil simgesine dokunarak Zaman Çizelgesi'ne gitmeniz ve ardından bulut simgesine dokunarak yedeklemeyi açmanız gerekiyor.