Google, bölünmeyi engellemek için ABD'ye çözüm önerisinde bulundu

Haber Merkezi

Google, ABD Adalet Bakanlığı'nın (DOJ) antitröst davası karşısında şirketin bölünmesini önlemek için bir dizi çözüm önerisi verdi.

Şirket, bu önerilerle hem rekabet endişelerini gidermeyi hem de kullanıcı deneyimini korumayı hedefliyor.

GOOGLE'DAN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Google, bakanlığa sunduğu çözüm önerilerini kamuoyuyla paylaştı. Bu öneriler arasında şunlar yer alıyor:

Ortaklara esneklik: Google, ortaklarının farklı platformlar ve tarayıcılar için farklı varsayılan arama motorları seçmelerine olanak tanıyacak.

Sözleşme süreleri: Ortaklarla yapılan arama motoru anlaşmaları, 12 ay ile sınırlandırılacak.

Android'de daha fazla seçenek: Cihaz üreticileri, Android cihazlarında birden fazla arama motorunu önceden yükleyebilecek ve istedikleri Google uygulamalarını seçebilecekler.

GOOGLE'IN SAVUNMASI

Google, DOJ'nin şirketin bölünmesi talebinin kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyeceğini ve ABD'nin teknolojik liderliğini tehlikeye atacağını savunuyor.

Şirket, önerdiği çözümlerin rekabet endişelerini gidermek için yeterli olduğunu ve kullanıcı gizliliğini koruduğunu belirtiyor.

DAVANIN GEÇMİŞİ

DOJ, Google'ı arama motoru pazarındaki tekel konumunu kötüye kullanmakla suçlamıştı.

Ağustos ayında DC Bölge Mahkemesi, Google'ın bir tekelci olduğuna ve rekabeti engellediğine karar vermişti. Google, bu karara itiraz etmeyi planlıyor.