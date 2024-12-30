Google CEO'su Sundar Pichai: 2025 şirket için kritik bir yıl olacak

Haber Merkezi

Google CEO'su Sundar Pichai, 2025 yılının şirket için kritik bir yıl olacağını ve yapay zeka alanında büyük ilerlemeler kaydetmeleri gerektiğini belirtti.

Pichai, Google çalışanlarına "2025'te, bu teknolojinin (yapay zekâ) faydalarını ortaya çıkarmaya ve gerçek kullanıcı sorunlarını çözmeye odaklanmamız gerekiyor." dedi.

GOOGLE'IN KARŞI KARŞIYA OLDUĞU ZORLUKLAR

Google, 2025 yılında birçok zorlukla karşı karşıya: Google, ABD ve diğer ülkelerde antitröst davalarıyla mücadele ediyor. Şirket, Chrome tarayıcısını ve Android işletim sistemini satmak zorunda kalabilir.

Google, yapay zeka alanında da OpenAI ve Microsoft gibi rakiplerle rekabet ediyor.

Yapay zeka, dijital asistanların yerini almaya başlıyor. Google Asistan, Gemini ve diğer yapay zeka modelleriyle rekabet etmek zorunda.

GOOGLE GEMİNİ MODELİNE GÜVENİYOR

Google, Gemini yapay zeka modeline büyük yatırımlar yapıyor. Pichai, Gemini uygulamasının Google'ın bir sonraki 500 milyon kullanıcıya ulaşacak büyük uygulaması olacağını tahmin ediyor.

Google, 18 Aralık'ta 2025 yılı stratejilerini görüşmek üzere bir toplantı düzenledi. Pichai, bu toplantıda Google'ın 2025 yılında daha hızlı hareket etmesi ve yapay zeka alanında büyük ilerlemeler kaydetmesi gerektiğini vurguladı.