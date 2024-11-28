Google Çeviri uygulamasına yeni bir özellik ekleniyor

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Google, popüler çeviri hizmeti Google Translate için kullanıcı deneyimini geliştirecek yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

"Sabit Çeviri Modu" adı verilen bu özellik, uygulamanın son kullandığınız çeviri modunu hatırlamasını sağlayacak.

Böylece uygulamayı her açtığınızda, tercih ettiğiniz mod otomatik olarak seçili olacak ve çeviri işlemine daha hızlı başlayabileceksiniz.

YENİ SÜRÜMDE ORTAYA ÇIKTI

Android Authority tarafından yapılan analizler, Android için Google Çeviri uygulamasının en son sürümünde (8.22.46.698958551.3) bu yeni özelliğin izlerine rastlandığını ortaya koydu.

Sabit Çeviri Modu, Google Lens, konuşma modu veya metin girişi gibi farklı çeviri modları arasında geçiş yaparken daha önce kullandığınız modu hatırlayacak.

Örneğin, Google Lens ile bir çeviri yaptıktan sonra uygulamayı kapattığınızda, bir sonraki açılışta yine Google Lens modu aktif olacak.

Bu özellik, özellikle belirli bir çeviri modunu sıklıkla kullananlar için büyük kolaylık sağlayacak.

Artık her seferinde menüler arasında dolaşarak tercih ettiğiniz modu seçmek zorunda kalmayacaksınız.

Sabit Çeviri Modu, Google Çeviri ayarlar menüsünden etkinleştirilebilecek ve dilerseniz devre dışı bırakabileceksiniz.