Google Chat sesli mesajlaşma özelliği Android, iOS ve web'deki ücretsiz Gmail hesaplarına sunuluyor

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Google, Google Chat platformunu geliştirmeye devam ediyor. Bu yılın başlarında Workspace kullanıcıları için kullanıma sunulan sesli mesajlaşma özelliği, artık kişisel Gmail hesapları için de erişilebilir olacak.

Bu sayede kullanıcılar, Google Chat üzerinden sesli mesajlar göndererek iletişimlerini daha pratik ve hızlı hale getirebilecekler.

GOOGLE CHAT NEDİR

Google Chat, Google'ın sunduğu bir iletişim platformudur. Kullanıcılar, Google Chat aracılığıyla mesaj gönderebilir, görüntülü görüşmeler yapabilir ve dosya paylaşabilirler.

Google Chat'i bireysel veya grup sohbetleri için kullanmak mümkün. Platform, Gmail'e entegre edildi ve bu sayede gelen kutunuzdan kolayca erişilebilir.

Google, Google Chat'in yanı sıra Google Meet ve Spaces gibi iletişim platformlarına da sahip.

Google Meet öncelikli olarak görüntülü konferanslar için kullanılırken, Spaces daha çok düzenli görüşmeler ve proje iş birliği için tasarlandı.

Google Chat üzerinden sesli mesaj göndermek oldukça basit. Bir sohbet penceresinin sağ alt köşesindeki mikrofon simgesine dokunarak kayda başlayabilirsiniz.

Kayıt sırasında bir dalga formu ve sayaç görüntülenecektir. Mesajınızı göndermeden önce dinleyebilirsiniz. Gönder'e bastığınızda, alıcı satır içi bir dalga formu görecek ve birkaç dakika sonra mesajınızın bir dökümünü alacak.