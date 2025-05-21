Google Chrome artık tehlikeye atılan parolalarınızı otomatik olarak değiştirecek

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Teknoloji devi Google, popüler web tarayıcısı Chrome'un güvenlik özelliklerini güçlendirmeye yönelik önemli bir adım atarak, "Otomatik Şifre Değiştirme" adlı yeni bir özelliği duyurdu.

Bu yeni özellik, Google Chrome'un mevcut parola yöneticisine entegre edilecek ve veri ihlalleri sonucu ele geçirilen şifrelerin anında ve kolayca değiştirilmesini sağlayacak.

YENİ ÖZELLİK ELE GEÇİRİLEN ŞİFRELERİ TEK TIKLAMAYLA DEĞİŞTİRECEK

Google I/O sunumunda duyurulan "Otomatik Şifre Değiştirme" özelliği, ele geçirilen şifreleri değiştirmeyi oldukça kolaylaştıracak.

Kullanıcılar, "Yeni Şifre Oluştur" sayfasına gitmeye gerek kalmadan, tek bir tıklamayla yeni bir şifre üretebilecek ve eski şifrelerini değiştirebilecekler.

Ancak bu kolaylık şu anda yalnızca katılımcı web siteleri için geçerli olacak ve Google, bu tek tıklamayla şifre değişikliklerini destekleyecek sitelerin listesini genişletmek için geliştiricilerle birlikte çalışıyor.

OTOMATİK ŞİFRE DEĞİŞTİRME KULLANICI DENEYİMİNİ VE GÜVENLİĞİNİ ARTIRIYOR

"Otomatik Şifre Değiştirme" özelliği, tehlikeye atılan şifreleri değiştirmeyi basitleştirerek kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştirecek.

Chrome'un Başkan Yardımcısı Parisa Tabriz, "Şifrenizin zayıf olduğunu söylersek, şifrenizi değiştirmek zorunda kalmak gerçekten can sıkıcı oluyor." diyerek bu özelliğin hem güvenlik hem de kullanılabilirlik açısından bir kazanım olduğunu vurguladı.

Parisa Tabriz, bu yeni özelliğin sunduğu kolaylığa rağmen Chrome'un kullanıcı onayı olmadan kötü veya tehlikeye atılmış bir şifreyi kesinlikle değiştirmeyeceğini açıkladı.

Tabriz, "Kullanıcının şifresini değiştirme konusunda kontrol sahibi olmasına çok odaklandık." diyerek kullanıcıların çevrimiçi güvenlik önlemleri üzerinde kontrole sahip olmaya devam edeceğini belirtti.