Google Chrome, yakında yapay zeka özelliklerine kavuşacak

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Google, Gemini Live adlı yapay zeka asistanını Chrome tarayıcısına entegre etmek için gizli bir proje üzerinde çalışıyor. "Glic" kod adlı bu özellik, Chromium Gerrit'te ortaya çıktı.

GLIC NEDİR

Glic, Gemini Live'ın gerçek zamanlı yapay zeka asistanını Chrome'a entegre edecek bir özellik. Özelliğin kendi ayarlar sayfası ve mikrofon ve konum erişimi olacak.

Ayrıca, sayfa hakkında bağlam sunabilen yüzen bir panel veya yan kullanıcı arayüzü de bulunacak. Sistem tepsisi simgesi ile arka planda sessizce çalışacak ve ihtiyaç duyduğunuzda devreye girecek.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ TARAYICI DENEYİMİ

Glic ile Chrome kullanıcıları, yapay zeka desteğiyle daha hızlı ve verimli bir deneyim yaşayacak.

Arama yapmak için sekmeler arasında geçiş yapmanıza gerek kalmayacak. Gemini Live'dan bir şeyleri açıklamasını, veri araştırması yapmasını veya web sayfalarını özetlemesini isteyebileceksiniz. Tarifler basitleştirilebilecek ve hatta çevrimiçi alışveriş bile halledilebilecek.

Glic, yaratıcılık için de yeni olanaklar sunacak. E-posta yazarken Gemini Live'dan ton ayarlaması yapmasını isteyebilecek, yoğun bir belgeyi okurken ise özet çıkarmasını isteyebileceksiniz.

Bu özellik, Chrome'u Microsoft Edge'deki Bing Chat veya ChatGPT gibi bağımsız araçlardan ayıracak.

GOOGLE, YAPAY ZEKA ENTEGRASYONUNDA ÖNCÜ

Google, yapay zeka entegrasyonunda öncü bir rol üstleniyor. Chrome'un devasa kullanıcı tabanı, Gemini Live'ı evrensel bir deneyim haline getirebilir.

Glic, tarayıcı deneyiminde yeni bir dönem başlatabilir. Eğer Google bunu doğru yaparsa, tarayıcıların neler yapabileceği konusunda yeni bir standart belirlenecek.