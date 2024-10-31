Google Chrome yeni performans kontrolleriyle güncellendi

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Google, popüler internet tarayıcısı Chrome'u yeni performans özellikleriyle güncelledi. Bu güncelleme, kullanıcıların tarama deneyimini hızlandırmayı ve daha verimli hale getirmeyi amaçlıyor.

Güncellemenin en önemli özelliklerinden biri Performans Algılama aracı. Bu araç, olası performans sorunlarını tespit ederek kullanıcılara çözüm önerileri sunuyor.

Chrome, tarama deneyimini olumsuz etkileyen bir sorun tespit ettiğinde, kullanıcıları bir bildirimle uyarıyor.

SORUN OTOMATİK ÇÖZÜLECEK

Kullanıcılar, "Şimdi düzelt" seçeneğine tıklayarak Chrome'un sorunu otomatik olarak çözmesini sağlayabiliyor. Bu genellikle, performansı düşüren sekmelerin devre dışı bırakılması anlamına geliyor.

Performans Algılama aracı, hangi sekmelerin ekstra kaynak kullandığını önceden bildiriyor ve "Şimdi düzelt" seçeneği tıklandığında bu sekmeleri devre dışı bırakıyor.

Kullanıcılar, Ayarlar menüsünden Performans Algılama özelliğini tamamen devre dışı bırakma veya manuel olarak yönetme seçeneğine de sahip.

GELİŞMİŞ BELLEK TASARRUFU MODLARI

Chrome'un yeni güncellemesiyle birlikte Bellek Tasarrufu özelliği de geliştirildi. Bu özellik, etkin olmayan sekmelerden bellek boşaltarak tarayıcının daha hızlı çalışmasını sağlıyor.

Güncelleme, Orta, Dengeli ve Maksimum olmak üzere üç yeni Bellek Tasarrufu modu ekliyor.

Kullanıcılar, Ayarlar menüsünden Performans bölümüne giderek bu modları etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir.