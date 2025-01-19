Google Chrome'a yeni yapay zeka özelliği: Gereksiz bildirimler engellenecek

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Google, Chrome tarayıcısında kullanıcı deneyimini iyileştirmek için yapay zeka destekli yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

PermissionsAI adı verilen bu özellik, web sitelerinin konum bilgisine erişim veya bildirim gönderme gibi izin taleplerini daha akıllı bir şekilde yönetmeyi hedefliyor.

YAPAY ZEKA İLE İZİN TAHMİNİ

PermissionsAI, Gemini Nano v2 ve Permission Predictions Service kullanarak kullanıcıların geçmiş davranışlarını analiz ediyor ve bir web sitesine izin verme olasılığını tahmin ediyor.

Eğer izin verme olasılığı düşükse, istek daha sessiz bir şekilde, açılır pencere yerine tarayıcı arayüzünde küçük bir bildirim olarak gösteriliyor.

Bu yeni özelliğin güvenliğini sağlamak için Güvenli Tarama özelliğinin etkinleştirilmesi gerekiyor.

Güvenli Tarama, kullanıcıları zararlı sitelerden ve indirmelerden koruyarak PermissionsAI ile birlikte daha güvenli bir gezinme deneyimi sunuyor.

CHROME'DA YAPAY ZEKA YENİLİKLERİ

Google, Chrome tarayıcısında yapay zeka kullanımını giderek artırıyor. Geçmiş aramaları, ürün karşılaştırmaları, açık sekmeleri düzenleme ve metin yazma gibi işlemlerde yapay zeka zaten kullanılıyor. PermissionsAI, Chrome'daki yapay zeka destekli özelliklere bir yenisini ekliyor.

TEST AŞAMASINDA

PermissionsAI özelliği henüz test aşamasında. Google, özelliğin tam olarak nasıl çalıştığı ve ne zaman herkese açık olacağı konusunda henüz bir açıklama yapmadı.