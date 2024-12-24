Google Drive, yeni video oynatma özelliğine kavuştu

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Google, Drive kullanıcıları için uzun zamandır beklenen bir özelliği kullanıma sundu. Artık videolar, Drive'a yüklenir yüklenmez izlenebilecek. Bu özellik, kullanıcıların video yükleme ve izleme deneyimini iyileştiriyor.

ANINDA VİDEO OYNATMA

Google Drive'ın web sürümünde, yüklenen videolar artık işlenirken bile izlenebilecek. Bu özellik, kullanıcıların videoları beklemeden hemen izlemelerine olanak tanıyor.

Google Drive, daha önceki bir güncellemeyle daha modern ve akıcı bir video oynatıcıya kavuşmuştu.

Anında video oynatma özelliği, bu yeni oynatıcı ile birlikte daha da iyi bir kullanıcı deneyimi sunuyor.

Anında video oynatma özelliği, tüm Google Workspace müşterileri, Workspace Individual aboneleri ve kişisel Google hesabı olan kullanıcılar tarafından kullanılabiliyor.

Google, ayrıca Gruplar için güncellenmiş klavye kısayollarını da duyurdu. Bu kısayollar, Gruplar'ın erişilebilirliğini artırmayı hedefliyor. Yeni kısayollar, 2025'in başına kadar eski kısayollarla birlikte kullanılabilecek.