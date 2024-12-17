Google Drive'ın belge tarayıcısı yeni yapay zeka özelliğine kavuşuyor

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Google Drive, bulut depolama hizmetinin yanı sıra kullanışlı bir belge tarayıcısı da sunuyor. Bu tarayıcı, yakında alacağı yeni bir güncellemeyle çok daha güçlü hale gelecek.

OTOMATİK İYİLEŞTİRME ÖZELLİKLERİ

Google Drive belge tarayıcısı, artık yapay zeka destekli otomatik iyileştirme özellikleriyle donatılacak.

Bu özellikler sayesinde, taranan belgeler otomatik olarak daha yüksek kaliteli hale getirilecek.

Otomatik iyileştirme özellikleri şunları içeriyor:

Beyaz dengesi düzeltmesi,

Gölge giderme,

Kontrast zenginleştirme,

Otomatik keskinleştirme,

Işık iyileştirme.

DAHA KOLAY VE HIZLI TARAMA

Yapay zeka destekli otomatik iyileştirmeler, belgeleri taramayı ve dijital ortama aktarılmasını çok daha kolay ve hızlı hale getirecek. Özellikle zorlu ışık koşullarında çekilen fotoğraflar, otomatik olarak iyileştirilecek.

Bu güncelleme, Android ve iOS cihazlardaki tüm Google Drive kullanıcıları için geçerli olacak. Kişisel Google hesapları olan kullanıcılar da bu özelliklerden yararlanabilecek.