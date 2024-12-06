Google duyurdu: Android telefonlara yapay zeka destekli altyazılar geliyor

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Android kullanıcıları için altyazı deneyimini kökten değiştirecek bir yenilik geliyor. Google, duygu ve ses tanıma özelliğine sahip "Etkileyici Altyazılar"ı (Expressive Captions) duyurdu.

Bu yeni özellik, sadece konuşulan kelimeleri göstermekle kalmıyor, aynı zamanda ses tonunu ve arka plan seslerini de algılayarak daha zengin bir deneyim sunuyor.

DUYGULARI VE SESLERİ ALGILAYAN ALTYAZILAR

Etkileyici Altyazılar, yapay zeka sayesinde ses tonu, ses yüksekliği ve arka plan sesleri gibi unsurları analiz ederek altyazıların daha doğru ve anlamlı olmasını sağlıyor.

Bu özellik, özellikle canlı videolar ve sosyal medya paylaşımları gibi altyazıların yetersiz kaldığı durumlarda büyük fayda sağlayacak.

Etkileyici Altyazılar, güçlü duyguları ifade etmek için büyük harfleri kullanıyor. Örneğin, birisi "DOĞUM GÜNÜN KUTLU OLSUN!" diye bağırdığında, altyazıda bu kelimeler tamamen büyük harfle gösterilecek.

İÇ ÇEKME, SOLUK ALMA VE ARKA PLAN SESLERİ

Etkileyici Altyazılar, iç çekme, soluk alma gibi sesleri ve alkış, tezahürat gibi arka plan seslerini de algılayabiliyor. Bu sayede, kullanıcılar video içeriği hakkında daha kapsamlı bir bilgiye sahip oluyor.

Etkileyici Altyazılar, Android 14 ve üzeri sürümlerde kullanılabiliyor. Şu anda sadece ABD İngilizcesi dil desteği sunan özellik, canlı yayınlar, Google Fotoğraflar videoları ve video mesajları gibi farklı içeriklerde kullanılabiliyor.

Etkileyici Altyazılar, internet bağlantısı olmadan da çalışabiliyor. Bu özellik, uçak yolculukları gibi internet erişiminin olmadığı durumlarda da altyazıların kullanılmasını sağlıyor.