Google duyurdu: Android telefonlara yeni özellikler geliyor

Haber Merkezi

Google, kullanıcıların hayatını kolaylaştırmayı ve güvenliğini artırmayı hedefleyen bir dizi yeni Android özelliğini kullanıma sundu.

Bu özellikler arasında, kısa mesajlardaki dolandırıcılıkları tespit etme, canlı konum paylaşımı, Android Auto'da oyun oynama ve Chrome'da alışveriş içgörüleri gibi dikkat çekici yenilikler bulunuyor.

DOLANDIRICILIK TESPİTİYLE GÜVENLİK ARTIYOR

Google'ın en dikkat çekici yeniliği, kısa mesajlardaki dolandırıcılıkları tespit etme özelliği. Bu özellik, şüpheli mesajları anında tespit ederek kullanıcıları uyarıyor.

Kullanıcılar, bu sayede dolandırıcılık girişimlerine karşı korunmuş oluyor. Bu özellik, geçen yıl Google I/O'da tanıtılmış ancak sessizce kaldırılmıştı.

CANLI KONUM PAYLAŞIMI VE KOLAY İLETİŞİM

"Cihazımı Bul" uygulamasına eklenen canlı konum paylaşımı özelliği, kullanıcıların güvendiği kişilerle anlık olarak konumlarını paylaşmalarını sağlıyor.

Bu özellik, buluşmaları kolaylaştırırken, sevdiklerinizin güvenliğinden emin olmanıza da yardımcı oluyor. Google canlı konum paylaşımı, iletişimi daha güvenli ve kolay hale getiriyor.

ANDROID AUTO'DA OYUN KEYFİ

Android Auto'ya eklenen oyun oynama özelliği, park halindeyken zaman geçirmeyi daha keyifli hale getiriyor.

Candy Crush ve Angry Birds gibi popüler oyunlar, artık araba ekranında oynanabiliyor. Google Android Auto oyunları, beklemeyi daha az sıkıcı hale getiriyor.

CHROME'DA ALIŞVERİŞ İÇGÖRÜLERİYLE TASARRUF

Chrome'a eklenen alışveriş içgörüleri özelliği, kullanıcıların çevrimiçi alışverişlerde daha iyi fırsatlar yakalamasını sağlıyor.

Fiyat geçmişini görüntüleme, fiyat düşüşü uyarıları ve farklı web sitelerindeki fiyat karşılaştırmaları gibi özellikler, kullanıcılara tasarruf imkanı sunuyor. Google Chrome alışveriş içgörüleri, akıllı alışveriş yapmayı kolaylaştırıyor.

Google'ın duyurduğu tüm bu özellikler, sadece Pixel telefonlar için değil, tüm Android cihazlar için kullanılabilir olacak.