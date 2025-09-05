Google duyurdu: Android telefonlara yeni özellikler geliyor

Google, milyarlarca kullanıcıya sahip Android işletim sistemine, kullanıcı deneyimini daha keyifli hale getirecek dört yeni özellik eklediğini duyurdu.

Yapay zekâdan yararlanan bu yenilikler, etkileşim ve işlevsellik konularında önemli faydalar sağlayacak.

GBOARD'A YAPAY ZEKÂ YAZMA ASİSTANI

En dikkat çekici yeniliklerden biri, Gboard klavyesine eklenen yapay zekâ destekli yazma asistanı oldu.

Bu özellik, tek dokunuşla metinleri yeniden yazabiliyor, düzenleyebiliyor ve tüm hataları düzeltebiliyor.

SES PAYLAŞIMI VE YENİLENEN QUİCK SHARE

Telefonunuzdan birden fazla kulaklığa aynı anda ses çalmayı sağlayan "Ses Paylaşımı" özelliği artık çok daha fazla kullanıcı tarafından erişilebilir hale geldi.

Ayrıca, Quick Share arayüzü de daha kolay kullanım ve dosya önizlemesi gibi özelliklerle yenilendi.

Son olarak, Emoji Mutfağı'na da favorilere ekleme ve ruh halinize göre emoji bulma gibi yeni özellikler eklendi.

Google'ın bu Android yeni özellikler paketi, kullanıcı deneyimini daha eğlenceli ve verimli hale getirmeyi amaçlıyor.