Google Fotoğraflar artık yapay zeka ile oluşturulan görselleri etiketliyor

Haber Merkezi

Teknoloji devi Google, yapay zeka alanındaki çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Şirket, Google Fotoğraflar uygulamasında yapay zeka ile oluşturulan veya düzenlenen tüm görselleri işaretleyerek kullanıcıların yanıltıcı ve yalan bilgiler içeren içerikler paylaşmasını engellemeyi amaçlıyor.

SYNTHID TEKNOLOJİSİ İLE FİLIGRANLAMA

Google, bu amaçla SynthID adını verdiği bir teknolojiyi kullanıyor. SynthID, yapay zeka destekli araçlarla oluşturulan ve düzenlenen görsellere özel bir filigran ekleyerek bunların gerçek olmadığını belirtiyor.

Bu filigran, çıplak gözle görülemiyor ancak Google'ın geliştirdiği özel araçlarla tespit edilebiliyor.

MAGIC EDITOR VE REIMAGINE'DE DE KULLANILIYOR

SynthID, özellikle Google Fotoğraflar'ın Magic Editor özelliği ve Reimagine aracıyla yapılan düzenlemeleri tespit ederek bu görsellere filigran ekliyor.

Bu sayede, kullanıcıların yapay zeka ile oluşturulmuş veya düzenlenmiş görselleri gerçekmiş gibi paylaşmasının önüne geçiliyor.

FİLİGRANLI GÖRSELLER NASIL ANLAŞILIR

Eğer bir görselin yapay zeka ile oluşturulup oluşturulmadığını anlamak istiyorsanız, Google Fotoğraflar'da "Bu görüntü hakkında" seçeneğini kullanabilirsiniz. Bu seçenek, görselin meta verilerini ve dijital filigran bilgilerini size gösterir.