Google Fotoğraflar uygulamasına yeni düzenleme özellikleri geldi

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Google, fotoğraf paylaşım platformu Google Fotoğraflar'a "Hızlı Düzenleme" adlı yeni bir özellik ekliyor.

Bu özellik, kullanıcıların fotoğrafları paylaşmadan hemen önce kolayca düzenlemelerini sağlayacak.

Hızlı Düzenleme, tek bir fotoğrafı paylaşırken yeni bir paylaşım ekranında açılan bir araç. Bu araç, kırpma ve temel fotoğraf düzenlemelerini hızlı bir şekilde yapmanıza olanak tanıyor.

HIZLI DÜZENLEME ARAYÜZÜ

Hızlı Düzenleme arayüzü, kırpma aracı ve "Geliştirilmiş" düğmesi gibi tanıdık seçenekler sunuyor.

Kullanıcılar, bu araçları kullanarak fotoğraflarını kolayca düzenleyebilir ve paylaşabilirler.

Hızlı Düzenleme özelliği, henüz tüm kullanıcılara sunulmadı. Google, bu özelliği sınırlı sayıda kullanıcıyla test ediyor.

GOOGLE FOTOĞRAFLAR'DAKİ DİĞER YENİLİKLER

Google Fotoğraflar, son zamanlarda birçok yeni özellikle güncellendi. Paylaşılan klasörlerde kimlerin etkileşimde bulunduğunu görme ve Google Anıları üzerinde daha fazla kontrol gibi özellikler, kullanıcı deneyimini iyileştiriyor.