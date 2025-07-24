Google Fotoğraflar'a yeni yapay zeka özelliği geldi: Görseller videoya dönüşüyor

Google Fotoğraflar, kullanıcıların anılarını düzenlemesini ve yeniden şekillendirmesini sağlayan güçlü bir yapay zeka güncellemesi aldı.

Uygulamaya eklenen yeni "Oluştur" sekmesi, durağan fotoğrafları hareketli videolara dönüştürme gibi dikkat çekici bir özellik sunuyor.

TEK DOKUNUŞLA FOTOĞRAFLARI CANLANDIRIN

Yeni özellik sayesinde kullanıcılar, galerilerinden bir fotoğraf seçip "İnce hareketler" veya "Kendimi şanslı hissediyorum" seçeneklerinden birini kullanarak 6 saniyelik videolar oluşturabilecek.

Bu işlem, Google'ın Veo 2 yapay zeka modelini kullanıyor ve herhangi bir metin istemi gerektirmiyor.

YENİ "OLUŞTUR" SEKMESİ BAŞKA NELER SUNUYOR

"Oluştur" sekmesi ayrıca fotoğraflarınızı anime, çizgi roman veya 3B animasyon gibi farklı stillerde yeniden yorumlayan "Remix" adlı bir özellik de içeriyor.

Yeni özellikler ilk olarak ABD'deki Android kullanıcılarına sunulacak ve önümüzdeki haftalarda diğer bölgelere de gelecek.