Google, geçen yıl 2 milyondan fazla Android uygulamasını engelledi

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Google, Android kullanıcılarını korumak için Play Store'daki güvenlik önlemlerini artırıyor.

Şirket, 2024 yılında 2,36 milyon riskli Android uygulamasının Play Store'a yüklenmesini engellediğini duyurdu.

GOOGLE PLAY PROTECT'İN BAŞARISI

Google Play Protect, Android cihazlar için yerleşik bir güvenlik sistemi. Google, Play Protect'in 2024 yılında büyük bir güncelleme aldığını ve Play Store dışından indirilen uygulamaları da tarayarak daha fazla koruma sağladığını açıkladı.

Google, zararlı uygulamaları tespit etmek için yapay zeka destekli sistemler kullanıyor. Bu sistemler, Play Store'a yüklenmek istenen uygulamaları otomatik olarak tarıyor ve riskli olanları engelliyor.

Google, kötü amaçlı yazılım ve casus yazılım içeren uygulamalar yayınlamaya çalışan 158 bin geliştirici hesabını da yasakladı.

Google, Android kullanıcılarının güvenliğini sağlamak için Play Store'daki güvenlik önlemlerini sürekli olarak geliştiriyor.

Şirket, yapay zeka teknolojilerini kullanarak zararlı uygulamaları daha etkili bir şekilde tespit etmeyi ve engellemeyi hedefliyor.