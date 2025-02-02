Google, gelişmiş 2FA istemiyle oturum açmaya ekstra güvenlik ekledi

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Google, hesap güvenliğini artırmak için Google Prompt özelliğine yeni bir doğrulama adımı ekliyor. Bu özellik, kullanıcıların hesaplarına yetkisiz erişimi engellemeye yardımcı olacak.

GOOGLE PROMPT NEDİR

Google Prompt, yeni bir cihazda veya tarayıcıda Google hesabınıza giriş yaptığınızda telefonunuza gönderilen bir bildirimdir. Bu bildirimde, oturum açma girişimini onaylamanız veya reddetmeniz istenir.

EKLENEN YENİ ADIM

Daha önce Google Prompt bildirimlerinde sadece "Evet" veya "Hayır" seçenekleri bulunuyordu.

Ancak, Google artık "Evet" seçeneğine ek bir doğrulama adımı ekliyor. Bu adımda, kullanıcıdan parmak izi, yüz tanıma veya PIN kodu gibi bir doğrulama yöntemi kullanması isteniyor.

Bu ek doğrulama adımı, Google hesaplarının güvenliğini artırmayı hedefliyor. Birisi telefonunuza erişse bile, biyometrik verileriniz veya PIN kodunuz olmadan hesabınıza giriş yapamayacak.

Google, bu özelliği Android cihazlarda Google Play Hizmetleri güncellemesiyle, iOS cihazlarda ise Google veya Gmail uygulaması güncellemesiyle sunuyor. Güncellemenin tüm kullanıcılara ulaşması biraz zaman alabilir.