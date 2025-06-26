Google, geliştiriciler için açık kaynaklı bir AI kodlama asistanı tanıttı

Google, geliştiricilerin kodlama deneyimini geliştirmek için tasarlanan "Gemini for CLI" adında yeni bir açık kaynaklı yapay zeka (AI) aracı duyurdu.

Bu yenilikçi araç, Google'ın güçlü Gemini AI modellerini doğrudan geliştiricilerin komut satırı arayüzüne (terminal) entegre ediyor.

KODLAMADAN İÇERİK OLUŞTURMAYA KADAR GENİŞ YETENEKLERİ VAR

"Gemini for CLI" aracı, geliştiricilerin doğal dil komutları kullanarak karmaşık kod bölümlerini açıklamasına, yeni özellikler yazdırmasına veya mevcut kodda hata ayıklaması yapmasına olanak tanıyor.

Gücünü, bir milyon token'lık geniş bir bağlam penceresine sahip olan Gemini 2.5 Pro modelinden alıyor.

Google, bu aracın sadece bir kodlama asistanı olmadığını, aynı zamanda içerik oluşturma, problem çözme ve derinlemesine araştırma gibi çeşitli görevler için de kullanılabilecek "çok yönlü, yerel bir yardımcı program" olduğunu belirtiyor.

Araç ayrıca, Veo ve Imagen gibi yapay zeka araçlarını kullanarak görüntü ve video oluşturmayı da destekliyor.

AÇIK KAYNAK VE ÜCRETSİZ

Google, bu yeni aracını OpenAI'nin Codex CLI'ı ve Anthropic'in Claude Code'u gibi rakiplerine karşı avantaj sağlamak amacıyla Apache 2.0 lisansı altında açık kaynaklı olarak yayınladı.

Şirket ayrıca, aracı denemek isteyen geliştiriciler için ücretsiz bir önizleme lisansı sunuyor. Bu lisans, dakikada 60 ve günde 1.000 istek gibi oldukça cömert kullanım limitleri içeriyor.