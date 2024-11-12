Google Gemini 2.0 beklenenden daha erken yayınlanacak

Haber Merkezi

Yapay zeka alanında rekabet her geçen gün kızışırken, Google ve OpenAI arasındaki yarış da hız kesmeden devam ediyor.

OpenAI'nin yeni modeli "o1" hakkında söylentiler dolaşırken, Google cephesinden de Gemini 2.0 ile ilgili sızıntılar gelmeye başladı.

GEMINI 2.0'IN EKRAN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

İnternette paylaşılan ekran görüntüleri ve çevrimiçi sohbetler, Google'ın Gemini 2.0'ı sessiz sedasız piyasaya sürmeye hazırlandığına işaret ediyor.

Bir ekran görüntüsünde, Gemini web sitesinde "2.0-Pro-Exp-0111" adlı deneysel bir model seçeneği görülüyor.

Başka bir sızıntıda ise, bilinmeyen bir Gemini modelinin çevrimiçi bir testte OpenAI'nin o1 mini modelinden daha iyi performans gösterdiği iddia ediliyor.

Google'ın Gemini 1.5 Pro modeli, 1 milyon tokenlik bağlam penceresiyle dikkat çekmişti.

Bu özellik, modelin muazzam miktarda bilgiyi işleyebilmesini ve anlayabilmesini sağlıyor.

OpenAI'nin yeni modeli o1'in ise daha da gelişmiş yeteneklere sahip olduğu ve insan seviyesinde zekaya ulaşabileceği söyleniyor.

GEMINI 2.0 NE ZAMAN ÇIKACAK

Google, Gemini 2.0'ın çıkış tarihiyle ilgili resmi bir açıklama yapmasa da sızıntılar çıkışın beklenenden daha erken olabileceğini gösteriyor.

Google'ın, OpenAI'nin o1 modelini piyasaya sürmesini bekledikten sonra kendi hamlesini yapması muhtemel.

Geçmişte de benzer bir durum yaşanmıştı. OpenAI, Google'ın Gemini 1.5 Pro'yu duyurmasından sadece bir gün önce GPT-4 modelini piyasaya sürmüştü.