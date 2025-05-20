Google Gemini, Android 16'nın bildirim sistemine entegre edilecek

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Google, Android 16 işletim sisteminin bildirim sistemini Gemini yapay zeka teknolojisini entegre ederek önemli ölçüde geliştirmeyi planlıyor.

Android Authority'nin haberine göre, önceki Android sürümlerindeki Akıllı Eylem ve Akıllı Yanıt özelliklerinin yerini alması beklenen ve "Sihirli Eylemler" adı verilen bu yeni özellik, kullanıcılara daha akıllı bir bildirim deneyimi sunacak.

'SİHİRLİ EYLEMLER' BİLDİRİM DENEYİMİNİ YENİDEN ŞEKİLLENDİRİYOR

Sihirli Eylem özelliği, bildirimlere özel animasyonlara sahip olabilecek bir düğme ekleyerek, Android Sistem Zekası ile gelen yerleşik Bildirim Yardımcısı Hizmeti'nden faydalanacak.

Raporda, Gemini AI modellerinin bu eylemleri oluşturmak için kullanılacağı ve kullanıcılara bildirim içeriklerine göre anında pratik çözümler sunulacağı belirtiliyor.

Sihirli Eylemler özelliği, adından da anlaşılacağı gibi, bildirimler temelinde hızlı ve akıllı çözümler sunarak kullanıcı deneyimini önemli ölçüde artırmayı hedefliyor.

Örneğin, bir uçuş gecikmesi durumunda, Magic Action doğrudan bildirim üzerinden havayolunun müşteri hizmetlerini arama seçeneği gibi pratik eylemler sunabilecek.

GOOGLE YAPAY ZEKA DESTEKLİ BİLDİRİM ÖZETLERİ DE GELİŞTİRİYOR

Google'ın Sihirli Eylemler'in yanı sıra, iOS cihazlarındakine benzer yapay zeka destekli bildirim özetleri üzerinde çalıştığı da söyleniyor; bu özellik kullanıcıların uyarılarını daha iyi yönetmelerine yardımcı olacak.

Ayrıca, kullanıcıların bildirimlerini daha verimli bir şekilde yönetmelerini sağlamak amacıyla Gmail benzeri toplu bildirim sistemleri üzerinde de çalışmalar devam ediyor.