Google Gemini, artık cihazınızın kilidini açmadan arama yapabilecek

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Google, Gemini AI asistanını daha da kullanışlı hale getiren yeni bir güncelleme yayınladı.

Android'deki Google uygulamasının en son sürümünde (15.48) görülen bu özellik sayesinde, telefonunuz kilitli olsa bile Gemini ile arama yapabilir ve mesaj gönderebilirsiniz.

GEMINI ARTIK DAHA GÜÇLÜ

Bu güncelleme, Gemini'yi telefonunuzun kilidini açmadan daha fazla görev için kullanabilmenizi sağlayarak önemli bir gelişme sunuyor.

Acil bir durumda hızlı bir mesaj göndermeniz gerektiğinde, Gemini'den bunu sizin için yapmasını isteyebilirsiniz. Bu yeni özellik, Gemini'yi hareket halindeyken kullanmanın rahatlığını ve verimliliğini artırıyor.

Gemini, ilk olarak Pixel telefonda piyasaya sürüldüğünde oldukça basit bir yapay zeka asistanıydı.

O zamanlar, çoğunlukla şiirler veya senaryolar gibi yaratıcı metin biçimleri üretmek ve ekranınızdaki bilgileri özetlemekle sınırlıydı.

Ancak Google, Gemini'yi sürekli olarak geliştirerek daha güçlü ve çok yönlü bir asistan haline getirdi. Arama ve mesajlaşma ile ilgili bu son güncelleme, Gemini'nin ne kadar ilerlediğini gösteriyor.

YENİ ÖZELLİK NASIL ETKİNLEŞTİRİLİR

Bu yeni arama ve mesajlaşma özelliğini kullanmak için Gemini Ayarları'na gitmeniz ve "Kilidi açmadan arama yap ve mesaj gönder" ayarını açmanız gerekiyor.

Ayrıca Gemini'de arama ve mesajlaşma uygulamalarınızın etkinleştirildiğinden emin olmanız gerekir. Bu basit ayarlamaları yaptıktan sonra, Gemini'yi kullanarak telefonunuza dokunmadan kişilerinizle iletişim kurabilirsiniz.