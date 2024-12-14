Google Gemini, bazı akıllı ev cihazlarına geliyor

Haber Merkezi

Google, Gemini yapay zeka modelini Google Home cihazlarına getirerek akıllı ev deneyimini daha da geliştirmeyi hedefliyor.

Gemini, kullanıcılara daha doğal ve akıcı bir etkileşim sunarken, Google Asistan'ın daha akıllı ve bilgilendirici yanıtlar vermesini sağlayacak.

GEMİNİ İLE GELİŞMİŞ YAPAY ZEKA DENEYİMİ

Gemini entegrasyonu sayesinde Google Home cihazları, kullanıcıların sorularına daha kapsamlı ve doğru yanıtlar verebilecek.

Gemini, doğal dil işleme yetenekleriyle kullanıcıların sorularını daha iyi anlayacak ve daha alakalı bilgiler sunacak.

Gemini entegrasyonu, henüz erken önizleme aşamasında ve şu anda sadece Nest Audio ve Nest Mini (2. nesil) hoparlörlerde kullanılabiliyor. Google, özelliğin ilerleyen dönemlerde daha fazla cihaza sunulacağını belirtti.

Gemini ile Google Home cihazları, yapay zeka destekli yanıtlar verebilecek. Kullanıcılar, Google Asistan'dan daha geniş bir konu yelpazesinde bilgi alabilir ve daha detaylı yanıtlar alabilecekler.

Gemini'yi Google Home cihazlarında kullanmak için Deneysel Yapay Zeka özelliklerini etkinleştirmeniz ve Ses Eşleştirme özelliğini açmanız gerekiyor.

Ayrıca, bu özellik şimdilik sadece ABD'de İngilizce dilinde ve 18 yaş üstü kullanıcılar için kullanılabiliyor.

Google, Gemini'nin henüz deneysel bir aşamada olduğunu ve yapay zeka destekli yanıtların tıbbi, yasal veya finansal tavsiye olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurguluyor.