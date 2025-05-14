Google Gemini için yeni karar: TV'lere, arabalara ve saatlere geliyor

Haber Merkezi

Teknoloji devi Google, Gemini AI yapay zeka asistanının platformlar genelindeki erişimini önemli ölçüde genişletme planlarını açıkladı.

Bu entegrasyon hamlesiyle Gemini AI, Google TV cihazlarından Android Auto'lu araçlara, Wear OS akıllı saatlerden Android XR başlıklarına kadar birçok farklı alanda kullanıcı deneyimini zenginleştirecek.

GEMINI AI GOOGLE TV İLE EV EĞLENCESİNİ GELİŞTİRECEK

Gemini AI yapay zeka asistanı, Google TV cihazlarındaki deneyimi iyileştirmeyi hedefliyor; örneğin kullanıcılar, çocukları için yaşlarına uygun aksiyon filmi önerileri isteyebilecek.

Google TV, "Birinci sınıf öğrencisine Güneş sistemini açıklar mısın?" gibi bir soruya kısa bir açıklama ve konuyla ilgili çocuk dostu YouTube videoları önererek yanıt verebilecek.

GEMINI AI ANDROID AUTO İLE SÜRÜŞ DENEYİMİNİ İYİLEŞTİRECEK

Otomotiv sektöründe Gemini AI, Google Asistan ile eller serbest iletişimi daha da geliştirecek ve sürüş sırasında doğal konuşmalarla kullanıcı ihtiyaçlarını anlayacak.

Örneğin, bir postaneye giderken aynı zamanda bir parka yakın şarj istasyonu bulabilecek veya mesajlaşma uygulamalarıyla entegre olarak mesajları özetleyebilecek.

Gemini AI, Wear OS akıllı saatlerle etkileşimi de doğal konuşma imkanı sunarak geliştirecek ve kelimeleri mükemmel telaffuz etme veya küçük ekrana yazma zorunluluğunu ortadan kaldıracak. Bu özelliğin önümüzdeki aylarda kullanıma sunulması bekleniyor.

Ayrıca Google'ın yapay zeka asistanı, Samsung'un üreteceği ilk Android XR başlığında da görücüye çıkacak ve bu yıl içinde deneyimlenebilecek.