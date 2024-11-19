Google Gemini Imagen 3 yetenekleri Google Dokümanlar'a geliyor

Haber Merkezi

Google, üretken yapay zekâ platformu Gemini'yi geliştirmeye devam ediyor. Son olarak, Google Dokümanlar uygulamasına Imagen 3 entegrasyonu eklendi.

Bu sayede kullanıcılar, Google Dokümanlar içerisinde yapay zekâ destekli görseller oluşturabilecekler.

IMAGEN 3 İLE GÖRSEL OLUŞTURMA

Imagen 3, Google'ın yapay zekâ bölümü DeepMind tarafından geliştirilen bir görsel oluşturma modeli.

Google, Imagen 3'ü Gemini ile entegre ederek kullanıcıların yazılı komutlarla istedikleri tarzda görseller üretmelerini sağlıyor.

GOOGLE DOKÜMANLAR'DA NASIL KULLANILIR?

Google Dokümanlar'da görsel oluşturmak için "Ekle" menüsünden "Resim" ve ardından "Resim oluşturmama yardım et" seçeneğini seçmeniz gerekiyor.

Karşınıza çıkan alana istediğiniz görseli tanımlayan bir metin girin ve "Oluştur" butonuna tıklayın. İstediğiniz görsel, saniyeler içinde hazır olacak.

ÜCRETSİZ DEĞİL

Bu özellik, Google Dokümanlar'ın gelişmiş Gemini özelliklerinden biri olduğu için ücretsiz değil.

Gemini Business, Gemini Enterprise, Gemini Education, Education Premium ve Google One AI Premium aboneleri bu özelliği kullanabilecekler.