Google Gemini Pro öğrenci başvurusu: 1 yıl ücretsiz

Google'ın yapay zeka uygulaması Gemini, öğrenciler için "Pro" versiyonunda 1 yıl ücretsiz kampanyası başlattı. Uygulamayı kullanmak isteyen öğrenciler, nasıl başvurulur merak ediyor. İşte, Google Gemini Pro ücretsiz başvurusu...

Yağmur Uçar
Yayınlama Tarihi: 08.10.2025 11:25
Google, eğitim alanında yapay zekanın olanaklarını üniversite öğrencilerinin hizmetine sunuyor.

Şirket, Google AI Pro planı kapsamında öğrencilere 12 ay boyunca ücretsiz erişim fırsatı tanıyor.

Üniversite öğrencileri, 18 yaşını doldurmuş olmaları şartıyla 9 Aralık 2025 tarihine kadar programa başvurabilecek. 

Öğrenciler, "Google Gemini Pro ücretsiz nasıl başvurulur" sorusuna yanıt ararken, detaylar belli oldu.

İşte, başvuru adımları...

GEMİNİ PRO ÖĞRENCİ BAŞVURUSU 2025

Başvurular, Google Gemini Students sayfası üzerinden gerçekleştirilecek.

Kayıt işlemini tamamlayan öğrencilerin başvuruları onaya gidecek ve akabinde 12 ay boyunca ücretsiz Google AI Pro planından yararlanma hakkı elde edecek.

Ücretsiz erişim hakkı kazanan öğrenciler, Gemini 2.5 Pro modeliyle görsel yükleme, ödev desteği alma, araştırma derinliği artırma ve daha yüksek işlem kapasitesine erişme imkanı bulacak.

GEMİNİ BAŞVURU EKRANI 

