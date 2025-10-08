Google Gemini Pro öğrenci başvurusu: 1 yıl ücretsiz

Google, eğitim alanında yapay zekanın olanaklarını üniversite öğrencilerinin hizmetine sunuyor.
Şirket, Google AI Pro planı kapsamında öğrencilere 12 ay boyunca ücretsiz erişim fırsatı tanıyor.
Üniversite öğrencileri, 18 yaşını doldurmuş olmaları şartıyla 9 Aralık 2025 tarihine kadar programa başvurabilecek.
Öğrenciler, "Google Gemini Pro ücretsiz nasıl başvurulur" sorusuna yanıt ararken, detaylar belli oldu.
İşte, başvuru adımları...
GEMİNİ PRO ÖĞRENCİ BAŞVURUSU 2025
Başvurular, Google Gemini Students sayfası üzerinden gerçekleştirilecek.
Kayıt işlemini tamamlayan öğrencilerin başvuruları onaya gidecek ve akabinde 12 ay boyunca ücretsiz Google AI Pro planından yararlanma hakkı elde edecek.
Ücretsiz erişim hakkı kazanan öğrenciler, Gemini 2.5 Pro modeliyle görsel yükleme, ödev desteği alma, araştırma derinliği artırma ve daha yüksek işlem kapasitesine erişme imkanı bulacak.