Google Gemini, ücretsiz yeni özelliklere kavuştu

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Google, Gemini yapay zeka platformunu sürekli geliştirerek kullanıcı deneyimini zenginleştirmeye devam ediyor.

Son güncelleme ile birlikte, Gemini'nin yetenekleri önemli ölçüde artırılırken, erişilebilirliği de genişletildi. Artık herkes, Gemini'nin sunduğu gelişmiş özelliklerden ücretsiz olarak yararlanabilecek.

GELİŞMİŞ MODEL VE DERİN ARAŞTIRMA

Güncelleme ile birlikte, Gemini Advanced kullanıcıları için 1 milyon token'lık daha büyük bir bağlam penceresi sunan 2.0 Flash Thinking Experimental modeli kullanıma sunuldu.

Bu model, karmaşık istekleri daha basit adımlara bölerek muhakeme ve yanıt kalitesini artırıyor. Ayrıca, Deep Research özelliği de geliştirilerek çok sayfalı raporlar sunma yeteneği iyileştirildi. Artık Deep Research, sınırlı sayıda ücretsiz denemeyle herkesin erişimine açık.

KİŞİSELLEŞTİRME VE GOOGLE UYGULAMALARI İLE ENTEGRASYON

Google, Gemini'nin Google uygulamaları ve hizmetleriyle entegrasyonunu da genişletiyor. Kişiselleştirme özelliği sayesinde, Gemini artık kullanıcıların geçmiş etkinliklerine göre daha özelleştirilmiş yanıtlar sunabiliyor.

Örneğin, son yemek aramalarına göre restoran önerileri veya önceki seyahat aramalarına göre seyahat tavsiyeleri sunulabiliyor.

Ayrıca, Takvim, Notlar, Görevler ve Fotoğraflar gibi Google uygulamalarıyla entegrasyon sayesinde, daha karmaşık istekler yerine getirilebiliyor.

ÜCRETSİZ GEMS OLUŞTURMA VE KULLANIMI

Kullanıcıların kişiselleştirilmiş yapay zeka uzmanları oluşturmasına olanak tanıyan Gems özelliği de artık herkese ücretsiz olarak sunuluyor.

Kullanıcılar, önceden hazırlanmış Gems'lerden seçim yapabilir veya kendi Gems'lerini oluşturabilirler. Özel Gems'ler, daha kapsamlı bilgiler için dosya yükleme özelliğini de destekliyor.