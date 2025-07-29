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Google Gemini uygulaması aylık 450 milyon aktif kullanıcı sayısına ulaştı

Google'ın yapay zeka uygulaması Gemini, özellikle Hindistan'daki üniversite öğrencilerine yönelik başlattığı ücretsiz premium kampanya sonrasında aylık 450 milyon aktif kullanıcı sayısını aştığını duyurdu.

Haber Merkezi Haber Merkezi
29.07.2025 17:04
Google Gemini uygulaması aylık 450 milyon aktif kullanıcı sayısına ulaştı

Google'ın ChatGPT rakibi yapay zeka uygulaması Gemini, kullanıcı sayısında büyük bir patlama yaşadı.

Şirket, uygulamanın dünya genelinde aylık 450 milyon aktif kullanıcı sınırını aştığını ve günlük kullanımın bir önceki çeyreğe göre yüzde 50'den fazla arttığını açıkladı.

BAŞARININ ARKASINDAKİ HİNDİSTAN STRATEJİSİ

Bu hızlı büyümenin arkasındaki en büyük etkenlerden biri, Google'ın Hindistan'daki üniversite öğrencilerine premium Gemini planını ücretsiz olarak sunması oldu.

Haziran ayında Hindistan'da 9 yerel dilde kullanıma sunulan uygulama, bu kampanya ile büyük bir ivme kazandı.

YEREL İŞ BİRLİKLERİYLE GÜÇLENİYOR

Google ayrıca, Hindistan'daki yapay zeka ekosistemini güçlendirmek için yerel girişimlerle ve IIT Bombay gibi kurumlarla iş birliği yaptığını duyurdu.

Bu ortaklıklar, Hindistan'a özel yapay zeka modelleri geliştirmeyi ve ülkedeki varlığını güçlendirmeyi amaçlıyor.

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