Google: Haber başına ücret ödemek kötü sonuçlar doğurabilir

Avustralya hükümeti, Google'ın haber başına yayıncılara para ödemesi gerektiğine dair bir tasarı hazırlamıştı. Ancak Google, bu kararın tehlikeli boyutlara ulaşabileceği görüşünde.

Son yıllarda internet kullanımının bir hayli artması ve internet haberciliğinin büyümesi, dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Google'ın, haberlere daha fazla önem vermesini sağladı.

Ayrıca Facebook da platforma eklediği haberler özelliğiyle, ülke basınlarından çeşitli haberleri kullanıcılarıyla buluşturdu.

GOOGLE VE FACEBOOK HABER BAŞINA ÖDEME YAPMAK ZORUNDA KALACAK

Avustralya hükümetinin geçtiğimiz haftalarda aldığı yeni karara göre Google ve Facebook, Avustralyalı medya organlarıyla bir anlaşma yapacak ve yayınladıkları haber başına medya kuruluşlarına ödeme yapmak zorunda kalacak.

Şimdilik yalnızca Google ve Facebook'u kapsayan kararın bu yıl içerisinde Avustralya Parlamentosu'ndan geçip kısa sürede yasalaşması bekleniyor.

GOOGLE: BU DURUM KÖTÜ SONUÇLAR DOĞURABİLİR

Google Avustralya Direktörü Mel Silva, Google ve Facebook'un ticari medya şirketlerinden aldıkları haberler için ödeme yapmasını öngören yasa tasarısıyla ilgili "Avustralyalılara açık mektup" başlıklı bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, söz konusu yasa tasarısının, Google Arama ve YouTube hizmetlerinin oldukça kötü olarak sağlanmasına, kullanıcı bilgilerinin medya kuruluşlarına verilmesine ve Avustralya'da kullanıcıların ücretsiz olarak faydalandığı hizmetlerin riske atılmasına neden olabileceği belirtildi.

Diğer yandan Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu Başkanı Rod Sims, Google'ın Avustralyalı haber kuruluşlarıyla istemediği sürece ek kullanıcı bilgisi paylaşmak zorunda olmadığını belirtiyor.





ELDE EDİLEN GELİRLER HABER KURULUŞLARIYLA PAYLAŞILACAK

Avustralya hükümetinin aldığı karara göre ayrıca Google ve Facebook, haber paylaşımlarından elde ettiği gelirlerin bir kısmını yine medya kuruluşlarıyla paylaşmak zorunda kalacak.

Yasaya karşı koyulması durumunda ise şirketlerin yıllık cirosunun yüzde 10'u ya da 7.2 milyon dolar ceza verilecek.

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