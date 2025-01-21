Google Haritalar, 20. yaşını yapay zeka ile kutluyor

Haber Merkezi

2005 yılında kullanıma sunulan Google Haritalar, 20. yılını kutluyor. Dünya genelinde milyarlarca kişi tarafından kullanılan Google Haritalar, yapay zeka ve yeni teknolojilerle sürekli olarak geliştiriliyor.

YENİ KAMERALARLA DAHA DETAYLI HARİTALAR

Google, 2022 yılında daha küçük ve hafif bir Street View kamerası geliştirdi. Bu kamera, her araca takılabiliyor ve daha fazla bölgenin haritalanmasını sağlıyor.

Google Haritalar, 250'den fazla ülkeyi kapsayan geniş bir harita veritabanına sahip.

YAPAY ZEKA İLE GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER

Google, Ekim 2024'te Haritalar'a Gemini adlı bir yapay zeka sohbet robotu entegre etti.

Gemini, kullanıcılara yol tarifleri, restoran önerileri, trafik bilgileri ve daha birçok konuda yardımcı oluyor.

WAZE ENTEGRASYONU

Google, Waze navigasyon uygulamasını da bünyesine katmıştı. Waze, kullanıcıların trafikte birbirlerine yardımcı olmasını sağlayan bir platform. Gemini, Waze'in kullanıcı deneyimini de geliştiriyor.

Google, Street View'da yüzleri ve plakaları bulanıklaştırarak kullanıcı gizliliğini koruyor. Ayrıca, kürtaj klinikleri gibi hassas yerlerin görüntüleri de siliniyor. Konum geçmişi ise bulutta değil, cihazda saklanıyor.

Google Haritalar, reklamlar ve işletmelere sunduğu araçlarla gelir elde ediyor. Wayfair ve Uber gibi şirketler, Google Haritalar'ın API'sini kullanarak hizmetlerini geliştiriyor.

OTONOM ARAÇLAR İÇİN ÖNEMLİ

Uygulama, otonom araçların geliştirilmesinde de önemli bir rol oynuyor. Waymo gibi otonom araç şirketleri, Google Haritalar'ın verilerini kullanarak araçlarını eğitiyor ve geliştiriyor.