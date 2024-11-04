Google Haritalar daha iyi bir sürüş deneyimi için yeni özellikler sunuyor

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Google, popüler navigasyon uygulaması Haritalar'ı daha kullanışlı hale getirmek için bir dizi yeni özellik sunuyor.

Bu güncellemelerle birlikte, rotalara durak eklemek oldukça kolay haline geliyor, gelişmiş navigasyon sistemi sayesinde yollar daha net bir şekilde görülebiliyor ve hava koşullarıyla ilgili anlık bilgiler paylaşılabiliyor.

DURAK EKLEMEK ARTIK ÇOK DAHA KOLAY

Google Haritalar'a eklenen "Durak ekle" düğmesi sayesinde, yolculuk esnasında uğramanız gereken noktaları rotanıza zahmetsizce ekleyebilirsiniz.

Bu düğmeye dokunduğunuzda açılan "Rotanıza durak ekleyin" sayfası, duraklarınızı planlamanızı kolaylaştırıyor.

GELİŞMİŞ NAVİGASYON İLE YOLLAR DAHA NET GÖRÜNÜYOR

Google Haritalar'ın gelişmiş navigasyon sistemi, şeritleri, yaya geçitlerini ve yol işaretlerini doğrudan harita üzerinde vurguluyor.

Ayrıca, hangi şeritte ilerlemeniz gerektiğini belirgin bir şekilde göstererek sizi yönlendiriyor. Bu sayede, özellikle bilmediğiniz yollarda daha güvenli ve konforlu bir sürüş deneyimi yaşayabilirsiniz.

HAVA KOŞULLARI HAKKINDA ANLIK BİLGİ EDİNİN

Google Haritalar artık su basmış alanlar, temizlenmemiş yollar veya düşük görüş mesafesine sahip noktalar gibi hava durumu kesintilerini de gösterebiliyor.

Ayrıca, kullanıcılar da hava koşullarıyla ilgili bilgileri anlık olarak paylaşarak diğer sürücüleri uyarabiliyor.

YENİ ÖZELLİKLER NE ZAMAN KULLANIMA SUNULACAK

Rota keşfi ve hava durumu kesintileriyle ilgili özellikler, Android ve iOS platformlarında kullanıma sunuldu.

Geliştirilmiş navigasyon ise önümüzdeki ay 30'dan fazla büyükşehir alanında kullanıma sunulacak ve zamanla daha fazla konuma genişletilecek.