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Google Haritalar, kullanıcıların yol olaylarını bildirmeleri için bir özellik sunuyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, inşaat, kaza, şerit kapatma gibi durumları diğer sürücülerle paylaşabiliyor.

Daha önce bu özellik kapsamında "Hız Tuzağı" seçeneği de bulunuyordu. Ancak Google, son güncellemeyle birlikte bu seçeneği "Polis" olarak değiştirdi.

DAHA GENEL BİR BİLDİRİM SİSTEMİ

Google, bu değişiklikle birlikte kullanıcıların polis varlığını daha genel bir şekilde bildirmelerini hedefliyor.

Yani artık kullanıcılar, sadece hız tuzaklarını değil, trafik yönlendirmesi yapan polisleri veya yol kenarında duran polis araçlarını da bildirebilecekler.

Bu, sürücülerin yolculukları sırasında karşılaşabilecekleri polislerle ilgili daha fazla bilgi sahibi olmalarını sağlayacak.

TARTIŞMALARA NEDEN OLABİLİR

Bu değişiklik, bazı kullanıcılar tarafından tartışmalı olarak karşılanabilir. Çünkü bazı kullanıcılar, hız tuzaklarını bildirmek için özel bir seçeneğin olmasının daha faydalı olduğunu düşünüyor.

Ancak Google, polis varlığı bildirimlerini daha genel bir hale getirerek, sürücülerin daha kapsamlı bilgiye sahip olmasını amaçlıyor.

ANDROID AUTO VE CARPLAY'E GELİŞ TARİHİ BELLİ DEĞİL

Bu güncelleme şimdilik sadece Google Haritalar'ın mobil uygulamasında kullanılabiliyor.

Android Auto ve CarPlay'e ne zaman geleceği henüz belli değil. Ancak Google, bu platformlara da aynı güncellemeyi getirmeyi planlıyor.