Google Haritalar iPhone'lar için yenilendi

Haber Merkezi

Google Haritalar, navigasyon ve konum tabanlı hizmetler için en popüler uygulamalardan biri.

Uygulama, kullanıcıların yol tarifi almalarına, yer keşfetmelerine ve trafik bilgilerini kontrol etmelerine olanak tanıyor.

Google, Haritalar uygulamasını sürekli olarak yeni özellikler ve iyileştirmeler ile güncelliyor. Son güncellemelerden biri de iOS kullanıcılarının araç simgelerini kişiselleştirmelerine olanak sağlıyor.

YENİ ARAÇ SİMGELERİ VE RENKLERİ

Daha önce Google Haritalar kullanıcıları, sürüşlerini temsil etmek için yalnızca üç simge arasından seçim yapabiliyordu: Mavi bir araba, sarı bir SUV ve yeşil bir pikap kamyonet.

Yeni güncelleme ile birlikte kullanıcılar, artık beş farklı araç türü arasından seçim yapabilecek:

SUV

Sedan

Arazi kamyonu

Spor araba

Kompakt hatchback

Araç simgesini değiştirmek için, mevcut simgeye dokunun ve istediğiniz aracı ve rengi seçin. Değişiklikleri kaydetmek için "Bitti" düğmesine dokunun.

YENİ ÖZELLİK ŞİMDİLİK SADECE IOS'TA

Bu yeni özellik, şu anda yalnızca Google Haritalar'ın iOS sürümünde mevcut. Ancak, Google'ın uygulamanın hem iOS hem de Android sürümlerindeki özellikleri aynı tutmaya çalıştığı biliniyor.

Bu nedenle, Android kullanıcılarının da yakında bu özelliğe erişebilmeleri bekleniyor.