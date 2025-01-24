Google, HTC'nin Vive XR ekibinin bir kısmını satın aldı

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Google, HTC'nin XR ekibinin bir bölümünü satın alarak XR teknolojilerine olan yatırımlarını artırdı.

Bu satın alma, Google'ın Android XR platformunu geliştirme ve XR pazarındaki varlığını güçlendirme stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.

ANLAŞMANIN DETAYLARI

Google, HTC'nin XR ekibinden bazı çalışanları ve XR fikri mülkiyet haklarını 250 milyon dolar karşılığında satın aldı. HTC, XR teknolojilerini geliştirmeye devam edecek ve Google ile iş birliği yapacak.

HTC, bu anlaşmanın XR ekosistemini geliştirme stratejilerini destekleyeceğini ve daha iyi ürünler sunmalarını sağlayacağını açıkladı.

Google, bu satın almanın Android XR platformunun gelişimini hızlandıracağını ve XR pazarındaki konumlarını güçlendireceğini belirtti.

Google ve HTC, gelecekte XR alanında daha fazla iş birliği yapma olasılığını değerlendiriyor.