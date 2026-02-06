Google ilk kez 400 milyar dolar yıllık geliri aştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Alphabet, dördüncü çeyrek mali raporunu açıklayarak yıllık bazda tarihi bir başarıya imza attı.

Şirketin yıllık geliri, yapay zeka ürünlerine olan yoğun talebin etkisiyle ivme kazanarak ilk kez 400 milyar dolar sınırını aştı.

BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE PERFORMANS

Şirket, dördüncü çeyrekte 113,8 milyar dolar gelir ve hisse başına 2,82 dolar kazanç bildirerek analistlerin tahminlerini geride bıraktı.

Wall Street, bu dönem için daha düşük bir gelir ve hisse başına kâr öngörüsünde bulunmuştu.

BULUT VE HİZMETLERDE GÜÇLÜ BÜYÜME

Google Cloud gelirleri yüzde 48 artışla 17,7 milyar dolara ulaşarak şirketin büyümesinde kritik bir rol oynadı.

Google Hizmetleri ise yüzde 14'lük bir artış göstererek 95,8 milyar dolarlık bir gelir performansı sergiledi.

YAPAY ZEKA YATIRIMLARI ARTACAK

Teknoloji devi, yapay zeka altyapısına yönelik artan talebi karşılamak amacıyla 2026 mali yılında sermaye harcamalarını 175 ila 185 milyar dolar aralığına çıkarmayı planlıyor.

Bu devasa yatırım planı, şirketin Gemini 3 modeli ve Ironwood çiplerine dayanan yapay zeka stratejisinin bir parçası olarak öne çıkıyor.

Alphabet, kısa süre önce 4 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşarak Nvidia'nın hemen ardından dünyanın en büyük ikinci firması konumuna yükseldi.

Ancak açıklanan rekor rakamlara rağmen şirket hisseleri, piyasa kapanışı sonrası işlemlerde dalgalı bir seyir izleyerek hafif değer kaybetti.