Samsung Galaxy S26 serisinin Avrupa fiyatları ortaya çıktı

Samsung'un merakla beklenen Galaxy S26 serisinin resmi tanıtımına çok az bir süre kala, cihazların Avrupa fiyatlarına dair önemli bir sızıntı gerçekleşti.

Ortaya çıkan son raporlar, seride yer alan çoğu modelin geçen yıla göre daha pahalı olacağını ve fiyat artışının tüm varyasyonları etkileyeceğini gösteriyor.

GALAXY S26 VE S26 PLUS MODELLERİNDE ARTIŞ VAR

Sızdırılan verilere göre 256 GB depolama alanına sahip standart Galaxy S26 modeli, 959 euro olan selefinin aksine 999 euro başlangıç fiyatıyla raflardaki yerini alabilir.

Bu artış tek başına devasa görünmese de standart model fiyatlarının dört haneli rakamlara yaklaştığını işaret etmesi açısından önem taşıyor.

Serinin ortanca üyesi Galaxy S26 Plus'ın 256 GB versiyonunun ise 1.169 eurodan 1.269 euro seviyesine yükseleceği bildiriliyor.

Ayrıca raporda, Samsung'un S26 ve S26 Plus modelleri için 128 GB depolama seçeneğini Avrupa pazarından tamamen kaldırabileceği belirtiliyor.

ULTRA MODELİNDE YÜKSEK DEPOLAMA PAHALANIYOR

Serinin en üst modeli olan Galaxy S26 Ultra'nın 256 GB'lık temel versiyonunun, önceki modelle aynı kalarak 1.469 euro fiyat etiketiyle sunulması bekleniyor.

Ancak daha yüksek depolama kapasitesi isteyen kullanıcılar için 512 GB'lık modelin 1.669 euro, 1 TB'lık versiyonun ise 1.969 euroya kadar çıkabileceği öngörülüyor.

FİYATLAR NEDEN ARTACAK

Fiyatlarda yaşanan bu genel artışın temel sebebi olarak çip, bellek ve diğer kritik donanım parçalarındaki maliyetlerin düşmemesi gösteriliyor.

Bununla birlikte, sızan bu fiyatların bölgesel farklılıklar gösterebileceği ve operatör anlaşmaları veya ön sipariş bonuslarıyla tüketicilere daha uygun seçenekler sunulabileceği de gelen bilgiler arasında.