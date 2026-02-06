Sony, PlayStation 5'in şimdiye kadar toplam kaç adet sattığını açıkladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sony, son çeyrek mali raporlarını yayınlayarak PlayStation 5 sevkiyatlarının dünya genelinde 92,2 milyon adede ulaştığını duyurdu.

Şirket, toplam sevkiyat miktarını artırsa da yıllık bazda satışlarda belirli bir düşüş yaşandığını bildirdi.

PS5 SEVKİYATLARINDA SON DURUM

Rapora göre Sony, mali yılının üçüncü çeyreğinde 8 milyon adet PlayStation 5 konsolu satmayı başardı.

Bu rakam, 2024 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 15,8 oranında önemli bir düşüşe işaret ediyor.

Mali yılın başından bu yana gerçekleşen toplam satışlar ise 14,4 milyon adet olarak kaydedildi. Bu veri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3'lük bir azalma olduğunu gösteriyor.

Yaşanan düşüş eğilimine rağmen PS5, yaşam döngüsünün aynı noktasında 94,4 milyon satan PlayStation 4'ün performansına oldukça yakın bir seyir izliyor.

Yeni nesil konsolun ilk dönemdeki yarı iletken krizi ve şimdiki bellek kıtlığı gibi zorluklarla mücadele ettiği özellikle vurgulanıyor.

YAZILIM SATIŞLARINDA GHOST OF YOTEI ETKİSİ

Donanım tarafındaki düşüşün aksine oyun satışları geçen yıla göre yüzde 1,4 artarak 97,2 milyon adede yükseldi.

Bu artışta, yüzde 13,8'lik büyüme gösteren ve 13,2 milyon adede ulaşan birinci parti oyun satışları büyük rol oynadı.

Sucker Punch Productions imzalı Ghost of Yötei, piyasaya sürüldüğü ilk 32 günde 3,3 milyon adet satarak büyük bir ticari başarı yakaladı.

Sony Finans Direktörü Lin Tao, oyunun selefi Ghost of Tsushima'nın lansman dönemi satışlarını geride bıraktığını doğruladı.