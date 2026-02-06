Rus casus uyduları, Avrupa Birliği'nin iletişim uydularını ele geçirdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Rusya'nın uzaydaki faaliyetleri, Avrupa'nın iletişim altyapısını tehdit eden yeni bir boyuta ulaştı.

Yetkililer, Rusya'ya ait iki uzay aracının Avrupa, Afrika ve Orta Doğu'ya hizmet veren en az bir düzine kritik uydunun iletişimini kestiğine inanıyor.

Luch-1 ve Luch-2 adlı Rus araçlarının, Batılı uydulara tehlikeli derecede yaklaşarak sinyal istihbaratı topladığı ve şifrelenmemiş komuta verilerini hedef aldığı belirtiliyor.

Bu müdahalenin sadece hassas bilgilerin sızmasına değil, aynı zamanda Moskova'nın uyduların yörüngelerini değiştirerek onları düşürmesine veya devre dışı bırakmasına olanak tanıyabileceği vurgulanıyor.

ESKİ TEKNOLOJİ SAVUNMASIZ BIRAKIYOR

Hedef alınan uyduların çoğunun yıllar önce fırlatılmış olması ve yerleşik şifreleme yeteneklerinin bulunmaması, onları düşman müdahalelerine karşı açık hale getiriyor.

Uzmanlar, Rusya'nın ele geçirdiği komuta verilerini kullanarak yer operatörlerini taklit edebileceğini ve uyduların kontrolünü tamamen ele geçirebileceğini öngörüyor.

NATO OPERATÖRLERİ HEDEFTE

Yapılan analizlere göre, 2023 yılından bu yana Luch-2 uydusu, özellikle NATO merkezli operatörlere ait 17 farklı jeostasyonel uyduya yakın geçiş yaptı.

Öte yandan son gözlemler, casus uydulardan biri olan Luch-1'in teknik bir sorun nedeniyle parçalanmış olabileceğini gösteriyor.