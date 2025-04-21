Google, İngiltere'de 5 milyar sterlinlik dava ile karşı karşıya

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Birleşik Krallık Rekabet Temyiz Mahkemesi'nde açılan dava, Google'ın kendi konumunu güçlendirmek ve reklam fiyatlarını artırmak amacıyla rakip arama motorlarını kısıtladığını öne sürüyor.

Dava, Geradin Partners hukuk firması tarafından temsil edilen rekabet hukuku akademisyeni Or Brook tarafından yürütülüyor.

Dava, 1 Ocak 2011 ile davanın açıldığı tarih arasında Google'ın arama reklam hizmetlerini kullanan yüz binlerce İngiltere merkezli işletme ve kuruluşu kapsıyor.

"GOOGLE REKLAMLARINI KULLANMAKTAN BAŞKA SEÇENEK YOK"

Davacı Or Brook, yaptığı açıklamada, "Bugün, İngiltere'deki büyük veya küçük tüm işletmelerin ve kuruluşların, ürün ve hizmetlerini tanıtmak için Google reklamlarını kullanmaktan başka seçeneği yok." dedi.

Brook, "Dünya çapındaki düzenleyiciler Google'ı bir tekel olarak tanımlıyor ve görünürlük için Google'ın en üst sayfalarında yer almak şart. Google, genel arama ve arama reklam pazarındaki hakimiyetini kullanarak reklamverenlerden fazla ücret alıyor." ifadelerini kullandı.

GOOGLE SUÇLAMALARI REDDEDİYOR

Google ise iddiaları reddederek davayı "bir başka spekülatif ve fırsatçı dava" olarak nitelendirdi.

Şirketin bir sözcüsü, "Tüketiciler ve reklamverenler Google'ı alternatif olmadığı için değil, yardımcı olduğu için kullanıyor." dedi ve Google'ın bu iddiaya şiddetle karşı çıkmayı planladığını doğruladı.

Google, haksız bulunursa toplamda 5 milyar sterlin tazminat ödemek zorunda kalabilir.