Google Meet güncellemesi ile yeni özellikler eklendi

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Google meet, kullanıcı deneyimini geliştirmeye yönelik çalışmalarına devam ediyor. Son olarak, görme engelli kullanıcılar için büyük kolaylık sağlayacak yeni ekran okuyucu seçenekleri kullanıma sunuldu.

Bu seçenekler sayesinde, toplantıdaki tepkileri almak ve anlamak daha kolay hale geldi.

YENİ EKRAN OKUYUCU SEÇENEKLERİ

Yeni güncelleme ile birlikte, Google Meet'te tepkilerin ekran okuyucular aracılığıyla nasıl deneyimlendiğine ilişkin birkaç seçenek daha eklendi.

Bu seçeneklere toplantı sırasında Shift + R tuşlarına basarak veya Ayarlar menüsünden (üç nokta taşma düğmesi / Ayarlar / Tepkiler / Erişilebilirlik) istediğiniz zaman erişilebilir ve ayarlanabilir.

Kullanıcılar bu yeni ekran okuyucu seçeneklerini ayarladığında, ayarlar toplantıdan toplantıya devam edecek. Yani, bir kere ayarladığınızda tekrar tekrar aynı ayarlamaları yapmanıza gerek kalmayacak.

GÜNCELLEME TAKVİMİ

Google'a göre, yeni Meet güncellemesi 3 Şubat'ta yayınlanmaya başladı, ancak tüm kullanıcılara ulaşması iki haftadan uzun sürebilir. Bu arada, bu yeni özellikler Google Workspace müşterileri ve kişisel Google hesapları olan kullanıcılar için kullanılabilir durumda.