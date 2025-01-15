Google Mesajlar için uzun zamandır beklenen özellik geldi

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Google, 2025 yılına Google Mesajlar'da önemli bir güncellemeyle başladı. Kullanıcıların yoğun talebi üzerine, daha önce kaldırılan profil özelleştirme özelliği geri getirildi.

Artık Google Mesajlar'da adınızı ve fotoğrafınızı dilediğiniz gibi değiştirebilir, hatta özel bir avatar oluşturabilirsiniz.

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ PROFİLLER

Profil özelleştirme özelliği, Google Mesajlar'daki kişiler için kendi adınızı ve profil resminizi ayarlamanıza olanak tanıyor.

Bu özellik, daha önceki bir güncellemede kaldırılmış ve kullanıcıların tepkisini çekmişti. Google, kullanıcı geri bildirimlerini dikkate alarak bu özelliği yeniden etkinleştirdi.

ÖZELLEŞTİRME NASIL YAPILIR

Google Mesajlar'da profil özelleştirme yapmak oldukça basit:

Uygulamada bir kişinin adına veya fotoğrafına dokunun.

"Ayrıntılar" sekmesine gidin.

Profil adını veya fotoğrafını düzenleyin.

İsterseniz özel bir avatar oluşturun.

Bu özellik, iPhone'lardaki Apple'ın Kişi Kartlarına benzer şekilde çalışıyor. Google, bu özelliği geri getirerek mesajlaşma deneyimini daha kişisel ve etkileşimli hale getirmeyi hedefliyor.

Profil özelleştirme özelliği, Google'ın RCS (Zengin İletişim Servisleri) teknolojisini destekleme çabalarının bir parçası olarak da değerlendiriliyor.

RCS, geleneksel SMS mesajlaşmasının yerini alması beklenen yeni bir mesajlaşma standardı.