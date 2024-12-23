Google Mesajlar, uydu bağlantısı özelliğine kavuşuyor

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Google, Android kullanıcılarına acil durumlarda ve internet erişiminin olmadığı bölgelerde iletişim kurma imkanı sağlayacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

Google Mesajlar uygulaması, uydu bağlantısı üzerinden mesajlaşma özelliğiyle güncelleniyor.

UYDU MESAJLAŞMASI NASIL ÇALIŞACAK

Android Authority, Google Mesajlar'ın uydu mesajlaşma özelliğini etkinleştirmeyi başardı ve nasıl çalıştığını gösteren ekran görüntüleri paylaştı.

Görsellere göre, kullanıcılar internet bağlantısı olmadığında Google Mesajlar uygulaması üzerinden bir uyduya bağlanarak mesaj gönderip alabilecekler.

SINIRLAMALAR

Uydu mesajlaşma özelliği, bazı sınırlamalarla birlikte gelecek. Örneğin, grup mesajları desteklenmeyecek ve mesajların iletilmesi normalden daha uzun sürebilir. Ayrıca, resim ve video göndermek mümkün olmayacak.

ANDROID 15 VE OPERATÖR DESTEĞİ

Android 15 çalıştıran tüm telefonlar, uydu mesajlaşma özelliğini destekleyecek. Ancak, bu özellik sadece operatörler tarafından desteklenen bölgelerde çalışacak.

T-Mobile, 2025'in başlarında uydu mesajlaşma hizmetini başlatmayı planlıyor. AT&T ve Verizon da benzer hizmetler üzerinde çalışıyor.