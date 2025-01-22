Google Mesajlar uygulamasına iki yeni özellik geliyor

Haber Merkezi

Google, Android cihazların varsayılan mesajlaşma uygulaması olan Google Mesajlar'ı geliştirmeye devam ediyor.

Android Authority tarafından ortaya çıkarılan iki yeni özellik, yakında kullanıcılarla buluşabilir.

YENİ MESAJ KUTUSU

Mevcut sürümde, gönderilen mesajlar statik mavi bir kutuda görünüyor. Yeni özellikle birlikte, mesaj kutusu genişleyen bir animasyon haline gelecek ve teslimat onay işaretleri kutunun içinde görüntülenecek.

MEDYA EKLENTİLERİNE YANIT VERME

Yeni güncellemeyle birlikte, fotoğraf ve videolara doğrudan yanıt vermek mümkün olacak. Medya eklentisine dokunulduğunda yorum ekleme ve emoji ile tepki verme seçenekleri sunulacak.

Bu iki yeni özellik, küçük gibi görünse de kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştirebilir.

Google Mesajlar, WhatsApp gibi rakipleriyle rekabet edebilmek için sürekli olarak yeni özellikler ekliyor ve geliştiriliyor.