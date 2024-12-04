Google Mesajlar, yeni güncellemeyle kafaları karıştırdı

Haber Merkezi

Google Mesajlar, son güncellemesiyle metin alanının tasarımını bir kez daha değiştirdi. Bu durum, kullanıcıların kafasını karıştırırken, Google'ın arayüz konusunda kararsız olduğunu düşündürüyor.

Google Mesajlar, bu yılın başlarında metin alanını hap şeklinde tasarlamış ve emoji düğmesi, Magic Compose, Galeri ve 'artı' menüsünü bu alana eklemişti.

Ekim ayında ise metin alanı sağa kaydırılmış ve emoji ile sesli not kısayolları bu alana dahil edilmişti.

YİNE DEĞİŞTİRİLDİ

Son beta sürümünde ise metin kutusu tekrar sola konumlandırıldı, ancak düğme yerleşimleri değiştirildi.

Artı düğmesi ilk sırada yer alırken, ardından Magic Compose, Emoji ve Galeri geliyor. Sesli Not/Gönder düğmesi ise metin kutusunun dışında kalmaya devam ediyor.

KULLANICILAR TEPKİLİ

Google Mesajlar kullanıcıları, metin alanının sürekli değişen tasarımından rahatsız. Bu durum, kullanıcıların kas hafızasını olumsuz etkiliyor ve uygulamayı kullanmayı zorlaştırıyor.

YENİ OKUNDU BİLDİRİMLERİ

Beta sürümünde, yeniden tasarlanmış okundu bildirimleri de yer alıyor. Ancak, uygulama şu anda hatalı görünüyor ve yeni tasarım yalnızca ana mesaj listesinde görünüyor.

Google Mesajlar'ın son güncellemesi henüz tüm kullanıcılara sunulmadı. Ancak, bu değişikliklerin yakında tüm kullanıcılara ulaşması bekleniyor.