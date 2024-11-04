Google Mesajlar'a mesajlaşma deneyimini bir üst seviyeye taşıyacak 3 değişiklik geliyor

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Google Mesajlar uygulaması, kullanıcı deneyimini geliştirmeye devam ediyor.

Android Authority tarafından yapılan kod taramalarına göre, mesajlaşma deneyimimizi kökten değiştirecek 3 yenilik yolda.

Bu yenilikler arasında okundu bildirimlerinin konumlandırılması, görüntü kalitesi seçimi ve geliştirilmiş zaman damgaları yer alıyor.

OKUNDU BİLDİRİMLERİ YENİ BİR GÖRÜNÜME KAVUŞUYOR

Google Mesajlar, mesajınızın iletilme durumunu gösteren okundu bildirimlerinin hem konumunu hem de animasyon stilini değiştiriyor.

Bir süredir üzerinde çalışılan bu özellikle birlikte, okundu bilgisi metin balonunun altından içine taşınacak ve yeni bir animasyonla daha modern bir görünüm kazanacak.

GÖRÜNTÜ KALİTESİ SEÇENEĞİ GELİYOR

WhatsApp'ta bulunan bir özellik de artık Google Mesajlar'a geliyor. Yeni özellikle birlikte, kullanıcılar artık göndermek istedikleri görüntünün çözünürlüğünü seçebilecekler.

Bu özellik sayesinde kullanıcılar, HD, standart kalite veya HD+ seçenekleri arasından seçim yaparak görüntünün kalitesini ve gönderim hızını belirleyebilecekler.

HD+ seçeneği, orijinal çözünürlüğü koruyarak en yüksek kaliteyi sunarken, standart kalite daha hızlı gönderim ve daha az veri kullanımı sağlıyor.

ZAMAN DAMGALARINA KOLAY ERİŞİM

Google Mesajlar'daki bir diğer yenilik ise zaman damgalarının görüntülenme şeklini değiştiriyor.

Şu anda, zaman damgalarını görmek için her bir mesaja tek tek dokunmak gerekiyor. Ancak yeni özellikle birlikte, tüm mesajların zaman damgaları ekranda sağa kaydırılarak kolayca görüntülenebilecek.

YENİ ÖZELLİKLER NE ZAMAN GELECEK

Geliştirilmiş okundu bildirimleri özelliğinin yakında kullanıcılara sunulması bekleniyor. Ancak görüntü kalitesi seçeneği ve geliştirilmiş zaman damgaları henüz geliştirme aşamasında olduğu için Google tarafından ertelenebilir veya tamamen iptal edilebilir.