Google Mesajlar'a yeni özellik: Hassas içerik uyarıları

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Teknoloji devi Google, popüler mesajlaşma uygulaması Google Mesajlar için yeni bir gizlilik ve güvenlik özelliği üzerinde bir süredir çalışıyordu.

Geçtiğimiz yıl duyurulan ve şubat ayında kullanıma sunulacağı vadedilen bu özellik, bazı gecikmelerin ardından nihayet beta sürümü kullanıcılarıyla buluşmaya başladı.

Bu yeni özellik, "hassas içerik uyarıları" olarak adlandırılıyor ve temel amacı, kullanıcılara gönderilen potansiyel olarak müstehcen veya çıplaklık içeren görüntüleri, kullanıcı görmeden önce tespit edip bulanıklaştırmak.

Sistem, bir fotoğrafın hassas içerik barındırıp barındırmadığını algılayarak otomatik olarak gizliyor.

ÖZELLİK NASIL ÇALIŞIYOR

Kullanıcı, bulanıklaştırılmış bir görüntüyle karşılaştığında çeşitli seçeneklere sahip oluyor. İsterse görüntüyü görüntülemeyi seçebilir, göndereni engelleyebilir veya uyarının neden gösterildiği hakkında daha fazla bilgi alabilir.

Görüntüyü görmeye karar veren kullanıcılar için, sonrasında tekrar bulanıklaştırma seçeneği sunulması da düşünceli bir detay olarak öne çıkıyor; bu, telefonu başkasına verirken istenmeyen sürprizlerin önüne geçmeyi sağlıyor.

Özellik sadece gelen mesajlar için değil, giden mesajlar için de çalışıyor; hassas olarak algılanabilecek bir görüntüyü göndermeye veya iletmeye çalıştığınızda, Google Mesajlar bir uyarı göstererek ne paylaşmak üzere olduğunuzu bildiriyor ve göndermeden önce onayınızı istiyor.

Bu özelliğin en önemli yönlerinden biri, tüm tespit ve analiz işlemlerinin tamamen kullanıcının cihazında gerçekleşmesi.

Android'in SafetyCore sistemi sayesinde, görüntü analizleri veya bu analizlerin sonuçları hiçbir şekilde Google'ın sunucularına gönderilmiyor, böylece kullanıcı gizliliği en üst düzeyde korunuyor.

Şu an için bu özellik yalnızca fotoğraflar için geçerli ve videoları kapsamıyor. Ayrıca, yalnızca Google Mesajlar gibi uyumlu uygulamalar tarafından talep edildiğinde devreye giriyor.

Hassas içerik uyarıları özelliği, yetişkin kullanıcılar için varsayılan olarak kapalı durumda bulunuyor ve isteğe bağlı olarak ayarlar menüsünden aktif edilebiliyor.

Ancak, denetlenen hesaplara sahip gençler için bu ayar kilitli ve ebeveyn kontrolü Family Link uygulaması üzerinden sağlanıyor.