Google onayladı: YouTube videoları bulanık görünüyor

Haber Merkezi

Dünyanın en popüler video platformu YouTube, son günlerde beklenmedik bir sorunla gündeme geldi.

Milyonlarca kullanıcı, güçlü internet bağlantısına rağmen videoları bulanık ve düşük kalitede izlemekten şikayet ediyor.

Özellikle masaüstü, akıllı TV ve iOS uygulamalarında kendini gösteren bu sorun, YouTube kullanıcılarını adeta çileden çıkarıyor.

VİDEOLAR 144P VE 360P'DE TAKILI KALDI

Reddit gibi platformlarda yapılan paylaşımlar, sorunun küresel çapta olduğunu ve sadece Türkiye'yi etkilemediğini ortaya koydu.

YouTube yetkilileri, teknik bir aksaklık nedeniyle videoların 144p veya 360p gibi düşük çözünürlüklerde takılı kaldığını doğruladı.

Ancak, sorunun ne zaman çözüleceğine dair net bir tarih verilmedi. Kullanıcılar, yüksek çözünürlüklü videoları dahi adeta piksellerden oluşan bir mozaik gibi izlemek zorunda kalıyor.

YOUTUBE SORUNU ÇÖZMEK İÇİN ÇALIŞIYOR

YouTube'un resmi destek sayfasında yapılan açıklamaya göre, sorunun çözümü için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Ancak, şu ana kadar problemin tamamen giderildiğine dair bir bilgi paylaşılmadı.