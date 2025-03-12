Google Pixel 10 modellerinin tasarım detayları ortaya çıktı

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OnLeaks ve Android Headlines tarafından paylaşılan sızıntılara göre, Pixel 10, Pixel 10 Pro ve Pixel 10 Pro XL modelleri, Pixel 9 serisine oldukça benzer bir tasarımla gelecek. Google'ın imza niteliğindeki kamera çubuğu ve genel tasarım çizgileri korunacak.

TASARIMDA KÜÇÜK İYİLEŞTİRMELER

Pixel 10 serisinin tasarımında büyük bir değişiklik olmasa da, küçük iyileştirmeler yapıldığı görülüyor.

Pixel 10 ve Pixel 10 Pro modelleri, seleflerine göre biraz daha kalın olacak. Ancak, bu fark kullanıcı deneyimini önemli ölçüde etkilemeyecek gibi görünüyor.

İÇ DONANIM VE YAZILIM ÖZELLİKLERİ ÖN PLANDA

Pixel 10 serisinin tasarımında büyük bir sürpriz olmasa da iç donanım ve yazılım özellikleriyle dikkat çekmesi bekleniyor.

Özellikle, yeni Tensor G5 çipi ve yapay zeka özellikleri, Pixel 10 serisinin öne çıkan özellikleri arasında olacak. Google, bu seride daha çok performans ve yazılım deneyimine odaklanacak.

Google, son anda tasarımda değişiklik yapabilir veya farklı pazarlara özel versiyonlar sunabilir.